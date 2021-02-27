Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко

Создание так называемой "Крымской платформы" - это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной командой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам лидер "Европейской Солидарности" сказал во время телемарафона "Крым - это Украина" в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".

Вместе с тем, Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

"В 2015 году Указом Президента Порошенко против около 400 человек физических и 90 юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке были применены санкции", - напомнил лидер "ЕС".

"Создание "Крымской платформы" - это правильно. "Крымская платформа" предложена в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупации Крыма", - отмечает Пооошенко.

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"Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я охотно ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма - я буду счастлив", - отмечает Порошенко.

"Если это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров. Без лишней рекламы мы должны как государство Украина представить нашу стратегию и каким образом мы планируем действовать", - убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что желает успеха для будущего саммита "Крымской платформы". "Я буду очень счастлив, если он будет успешен. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-нибудь другой. Потому что быть настоящим государственником и патриотом - это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины", - отмечает он.

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