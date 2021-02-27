Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Подчеркивается, что после обработки данного вопроса 25 февраля СЦКК направил представителям УКГВ ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ "Счастье". В 09:40 26 февраля, транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".
"В 13:50 росийсьска сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза. Представители ООН приняли решение об отправке транспортных средств в г.Северодонецк. Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях короновирусной эпидемии", - информирует украинская сторона в ТКГ.
Украинская сторона также отмечает:
- обстрел населенных пунктов;
- блокирование гуманитарных конвоев;
- обстрелы объектов инфраструктуры для создания гуманитарной катастрофы;
- усиление обстрелов позиций ВСУ,
к которым прибегают оккупационные силы в последнее время, свидетельствуют о попытке их руководства искусственно усложнить обстановку на линии фронта и использовать это осложнение для политических спекуляций.
"Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и намерена поднять этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 3 марта. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подытожили в украинской делегации.