Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ

Российская сторона не пропустила партию гуманитарной помощи на оккупированные территории. 24 февраля от Управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Подчеркивается, что после обработки данного вопроса 25 февраля СЦКК направил представителям УКГВ ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ "Счастье". В 09:40 26 февраля, транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".

"В 13:50 росийсьска сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза. Представители ООН приняли решение об отправке транспортных средств в г.Северодонецк. Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях короновирусной эпидемии", - информирует украинская сторона в ТКГ.

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Украинская сторона также отмечает:

- обстрел населенных пунктов;

- блокирование гуманитарных конвоев;

- обстрелы объектов инфраструктуры для создания гуманитарной катастрофы;

- усиление обстрелов позиций ВСУ,

к которым прибегают оккупационные силы в последнее время, свидетельствуют о попытке их руководства искусственно усложнить обстановку на линии фронта и использовать это осложнение для политических спекуляций.

"Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и намерена поднять этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 3 марта. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подытожили в украинской делегации.