В ближайшие дни в ряде областей могут установить "красный" уровень эпидопасности, - Ляшко

В ближайшие дни в ряде областей Украины могут установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень", - уточнил Ляшко.

Он также сообщил, что ситуация в Черновицкой области, где с 1 марта вводятся карантинные ограничения "красного" уровня эпидемической опасности, остается неутишительной.

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает средний по стране показатель, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, занятые в настоящее время на 55% на уровне области", - уточнил Ляшко.

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