На Луганщине начали COVID-вакцинацию военнослужащих

В Луганской области начали вакцинировать военнослужащих против коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Фейсбук пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В ОГА заявили, что первым вакцину от COVID-19 получил капитан медицинской службы в/ч А0206 - Иван Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военным, больным коронавирусом.

По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковника медицинской службы Андрея Телефанко, сначала вакцинацию пройдут военные медики. Постепенно будут вакцинированы все представители силовых ведомств. Сейчас 6 800 доз вакцины Covishield (индийское название вакцины Oxford/AstraZeneca) из 14 300, которые получила Луганская область, направлены именно для иммунизации защитников Украины.

"Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется, если ли противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины", - рассказал Телефанко.

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Руководитель Луганщины Сергей Гайдай лично посетил 59-й военный мобильный госпиталь, на базе которого проводится вакцинация военных, и проверил организацию процесса.

"Всем, кто побаивается новой вакцины, в частности людям старшего возраста, я бы советовал посмотреть на свое плечо и увидеть там напоминание о прививках, которые обязательно всем им делали в детстве. Слава Богу, все здоровы, а такие страшные болезни, как оспа и полиомиелит, давно преодолены", - прокомментировал необходимость вакцинации Сергей Гайдай и добавил, что обязательно будет вакцинироваться, как только уровень антител у него в крови станет ниже нормы. Недавно председатель облгосадминистрации уже переболел коронавирусом.













В ОГА напомнили, что в Луганской области первый этап вакцинации начался 25 февраля.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 февраля в Украине вакцинирован от коронавируса 3051 человек.

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