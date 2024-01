Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во время дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

"Россия отсоединяется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал Боррель, опубликовав видео своего выступления в Twitter.

Russia is disconnecting from the EU. The Putin regime is using every means including disinformation to ensure its survival. #ACFrontPage

See my debate with @AtlanticCouncil https://t.co/XbKm82E3Km pic.twitter.com/oIqLVfKteB