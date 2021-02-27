Колонна митингующих в поддержку Стерненко направилась под Офис генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть митингующих, пришедших на акцию в поддержку политзаключенному Сергею Стерненко под Офис президента, в составе организованной колонны направилась под Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції".

Отмечается, что по состоянию на 13.20 организованная колонна митингующих направилась под Офис генпрокурора.

Других подробностей в настоящий момент не сообщается.

"Рух Опору Капітуляції" ведет также прямую трансляцию шествия колонны к Офису генпрокурора:

Прямую трансляцию акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" смотрите на Цензор.НЕТ.

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Фото Олега Богачука