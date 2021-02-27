ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал

27 февраля в 13.15 в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошла вспышка кислородной трубы. Вследствие этого возникло возгорание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей, вспышка произошла в палате на 2 этаже пятиэтажного здания больницы.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек", - подчеркивается в сообщении.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

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