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ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал

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ГСЧС о ЧП в больнице в Черновцах: произошла вспышка кислородной трубы, 1 человек погиб, 1 пострадал
27 февраля в 13.15 в Городской клинической больнице №1 в Черновцах произошла вспышка кислородной трубы. Вследствие этого возникло возгорание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей,  вспышка произошла в палате на 2 этаже пятиэтажного здания больницы.

"В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного происшествия погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуированы 20 человек", - подчеркивается в сообщении.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

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Топ комментарии

  • житель юговостока
    Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
  • Злий Грицько
    То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
  • Владимир Иванец
    Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
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