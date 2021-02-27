Новости • Приговор Стерненко

Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД. ФОТО

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Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность митингующим, пришедшим на акцию "Справедливость Стерненко - справедливость всем", за соблюдения действующего законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины. Уважаем и поддерживаем друг друга", - подчеркнули в МВД.

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Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 01
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 02
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 03
Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД 04

Топ комментарии

  • Максим Мельніченко
    Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
  • Владимир Иванец
    Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
    Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
  • Владимир Иванец
    А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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