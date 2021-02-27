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Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"

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Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"
По состоянию на 15.00 акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" под Офисом генерального прокурора завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції".

"9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать Высший совет правосудия, состоится следующая акция в поддержку политзаключенных!", - подчеркивается в сообщении.

В ходе протеста под Офисом генпрокурора организаторы акции отметили, если их требования не будут выполнены, акции будут иметь бессрочный характер.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9784
  • dmitrij suur
    Выпустили пар, помитинговали, следующий мирный хоровод через 10 дней. С такими протестами Стерненко может побить рекорд отсидки Нельсона Манделы
  • Super Gut
    Кацапские петушки, утром кукарекали, что никто не прийдет на 12 к офису. А тут такое: мало того, что пришли люди, так еще и дохера пришло людей. Облом получился у козломордых
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