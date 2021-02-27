"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.
По его словам, согласно европейской практике применения термина "зеленая" металлургия, к ней относят лишь те предприятия, которые переходят от потребления ископаемых видов топлива, уменьшают свои выбросы в атмосферу, тем самым становясь "зелеными". И, в соответствии с законодательством, получают определенные льготы. Однако предприятиям, которые уже работают по таким технологиям, как сталеплавильный завод "Интерпайп", такая льгота не предоставляется.
"Если завод сразу построен с такими выбросами, которые не превышают определенный уровень, то нельзя же сказать, что его зеленым построили, и поэтому он эту льготу должен получить", - сказал Козакевич.
Кроме того, он считает, что предоставление предприятиям тока по разным тарифам является дискриминационным.
"В профильном законе о рынке электроэнергии сказано, что тарифы не должны быть дискриминационными, не должно быть кроссубсидування. То есть, один и тот же тариф разные предприятия не могут платить в разном объеме", - отметил Козакевич.
По его мнению, в случае если предприятия нуждаются в государственной помощи, чтобы пережить кризис, она должна предоставляться по другому принципу.
"Такую помощь надо немножко по-другому предоставлять. Государство должно оценить, насколько оно может предоставить такую помощь, Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство экономического развития. А потом уже предоставлять непосредственно. А так просто сказать, что одни должны платить тариф, а одни не должны платить, - я считаю, что это крайне неудачная идея", - отметил Козакевич.
Напомним, ранее о схеме для "зеленой" металлургии сообщал народный депутат Алексей Кучеренко, отмечая, что за льготы на ток для завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука украинцы заплатят из своих карманов более 200 млн грн.