"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука не имеет права просить льготы на ток, поскольку она не подпадает под условия работы предприятий "зеленой" металлургии, потому что не занимается сокращением выбросов своего завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

По его словам, согласно европейской практике применения термина "зеленая" металлургия, к ней относят лишь те предприятия, которые переходят от потребления ископаемых видов топлива, уменьшают свои выбросы в атмосферу, тем самым становясь "зелеными". И, в соответствии с законодательством, получают определенные льготы. Однако предприятиям, которые уже работают по таким технологиям, как сталеплавильный завод "Интерпайп", такая льгота не предоставляется.

"Если завод сразу построен с такими выбросами, которые не превышают определенный уровень, то нельзя же сказать, что его зеленым построили, и поэтому он эту льготу должен получить", - сказал Козакевич.

Кроме того, он считает, что предоставление предприятиям тока по разным тарифам является дискриминационным.

"В профильном законе о рынке электроэнергии сказано, что тарифы не должны быть дискриминационными, не должно быть кроссубсидування. То есть, один и тот же тариф разные предприятия не могут платить в разном объеме", - отметил Козакевич.

По его мнению, в случае если предприятия нуждаются в государственной помощи, чтобы пережить кризис, она должна предоставляться по другому принципу.

"Такую помощь надо немножко по-другому предоставлять. Государство должно оценить, насколько оно может предоставить такую ​​помощь, Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство экономического развития. А потом уже предоставлять непосредственно. А так просто сказать, что одни должны платить тариф, а одни не должны платить, - я считаю, что это крайне неудачная идея", - отметил Козакевич.

Напомним, ранее о схеме для "зеленой" металлургии сообщал народный депутат Алексей Кучеренко, отмечая, что за льготы на ток для завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука украинцы заплатят из своих карманов более 200 млн грн.