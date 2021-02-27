У тяжелой формы COVID-19 есть связь с четырьмя заболеваниями, - исследование

Риск заболевания тяжелой формой коронавируса COVID-19 сильно повышается у пациентов с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в публикации американского медицинского издания Journal of American Heart Association.

В публикации отмечается, что по состоянию на 18 ноября 2020 года в США было задокументировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID -19.

Из них примерно 30,2% больных были с общим ожирением, 26,2% - с гипертонией 20,5% - с сахарным диабетом, и 11,7% - с сердечною недостаточностью. Вместе взятые, 63,5% или 575 419 госпитализаций COVID -19 были связаны с этими заболеваниями.

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"Риск госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 прочно связан с кардиометаболическим здоровьем", - делают вывод эксперты.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

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