Взрыва в больнице Черновцов не было. Произошла вспышка, вызвавшая возгорание, - Чернышов

В настоящий момент спасатели и правоохранители выясняют, что повлекло возгорание в Черновицкой городской клинической больнице №1.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, пишет Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с Сергеем Осачуком, председателем Черновицкой ОГА. В Черновцах, в больнице произошла трагедия - один человек погиб, один - получил ожоги. Выясняют, что повлекло возгорание в Черновицкой городской клинической больнице №1. ГСЧС совместно с Нацполицией продолжают работать на месте. По их предварительной информации, взрыва не было - ни кислородные сети, ни электрические не повреждены. Была вспышка, которая вызвала возгорание. Спасибо местным властям за оперативное реагирование на ситуацию", - написал он.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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