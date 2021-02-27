Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный

Причиной трагедии в Черновицкой больнице стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил Зеркалу Недели.

По его словам, причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.

Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинулся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.

Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.