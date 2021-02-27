О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил Укринформу.
"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - утверждает Черный.
Он также сказал, что причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.
Ранее "Зеркало недели" со ссылкой на заявление Черного заявило, что основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.