О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный опроверг распространенную в СМИ со ссылкой на якобы его заявление версию о самоподжоге пациента в городской больнице №1 Черновцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил Укринформу.

"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - утверждает Черный.

Он также сказал, что причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.

Ранее "Зеркало недели" со ссылкой на заявление Черного заявило, что основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

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