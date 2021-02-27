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С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС

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С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. По состоянию на 17.00 27 февраля, противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районах населенных пунктов Зайцево, Пивденне и Водяное, вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

"Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь и одновременно запрашивать тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркивают в штабе.

Также отмечается, что вблизи населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно предоставлена медицинская помощь. Он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ось таке воно зелене перемир"я !!
  • Вальд Ще
    Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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