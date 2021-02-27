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В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией

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В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией
27 февраля, в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в России состоялись мемориальные мероприятия.

Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, во многих регионах России власти отказали участникам в проведении больших собраний, ссылаясь на противоэпидемические мероприятия.

В Москве на возложение цветов на Большом Москворецком мосту прибыли послы США Джон Салливан, Великобритании Дебора Броннерт и Латвии Марис Риекстиньш, временный поверенный Польши Яцек Щлядевский, другие дипломаты из Евросоюза.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, на месте убийства власть позволит в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

Акции памяти политика состоялись также в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

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Акции запланированы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение любых мероприятий в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Смерть кацапам - без будь-яких гасел, лише смерть і все.
  • Дід Трохим
    Ну, по крайней мере, Немцов был единственным толковым лидером. Умным и хорошим организатором.
    С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
    Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
    Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
    Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму
  • Шрек Баблокат
    новости "цветущей" ДэНэеРии..
    В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией - Цензор.НЕТ 5280
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