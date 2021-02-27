Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах

Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, установлено, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

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