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Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

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Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев
Территориальная оборона - важная составляющая обороноспособности государства. Украина длительное время формирует собственный опыт, а также изучает и применяет наработки других стран.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяINFORM.

На вопрос, насколько мощная территориальная оборона в Украине и соответствует ли она современным вызовам, он отметил следующее: "Территориальная оборона - важная составляющая в системе обороны государства. Находясь на ​​руководящих должностях в оперативном командовании "Восток" и командовании Сухопутных войск ВС Украины, я непосредственно занимался вопросами территориальной обороны государства в пределах своих полномочий.

Уже в то время нами изучался и применялся опыт других стран, в частности Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши, где подразделения территориальной обороны представляют собой настоящие боевые единицы, способные быстро реагировать на угрозы.

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В командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины мы руководствуемся принципом совместных действий, по подготовке и проведению операций сил обороны. Убежден, что этот принцип также важен и для территориальной обороны Украины".

По словам Наева, практическая апробация теории подготовки и ведения территориальной обороны прошла в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020", во время проведения которого были практически сформированы подразделения теробороны, выполнявшие задачи в Херсонской области, граничащей с временно оккупированным Крымом.

"Сейчас по поручению Офиса Президента Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины с привлечением Генерального штаба ВС Украины, командования территориальной обороны Командования Сухопутных войск ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, завершается проработка нового проекта Закона Украины "Об основах территориальной обороны Украины", который вобрал в свои положения современное видение становления территориальной обороны нашего государства.

В проекте закона значительное внимание уделено созданию органов военного и государственного управления территориальной обороной и четкому распределению задач между ними. К тому же предполагается создание общественных (добровольных. - Ред.) объединений граждан под общим военным руководством, а также четко определен вопрос подготовки граждан Украины к военной службе и всестороннего обеспечения сил и средств теробороны.

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Следует заметить, что все изложенные требования вышеупомянутого проекта подготовлены должностными лицами, ответственными за внедрение и развитие территориальной обороны Украины, с учетом нашего практического опыта и опыта иностранных государств.

Уверен, что законодательные урегулирования территориальной обороны и их дальнейшее развитие укрепят обороноспособность нашего государства и повысят способность Украины противостоять ведению гибридной войне со стороны Российской Федерации", - подчеркнул командующий ОС.

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Топ комментарии

  • Maksim Gavrulyk
    На сьогоднішній день територіальна оборона нам потрібна як ніколи, з такими умовами ведення війни. Було розвинуте ТрО 2014, Крим був би зараз з нами!!!)
  • polop
    Вы вообще понимаете кто сейчас служит в Армии Украины??? По контракту??? Заробитчане....Их туда заманивают как могут - в военкомах денег даже сразу дают на руки....Зарплата большая....И то их ищут днем с огнем ,а через небольшое время они сбегают с Армии - ищут новых....Текучка огромнейшая....Как вы думаете на местах кто будет в теробороне БЕСПЛАТНО????? Да НИКТО......Запишут туда тех кто имеет охотничее оружие ...Примут закон о том что "бойцам теробороны" упростят правила для хранения и владения оружием - еще некоторые запишутся - только чтоб получить по упрощенке ....Все будет НА БУМАГЕ....а в реалии в теробороне ПУСТО....а в случай войны - никого не соберешь....А если кто-то и придет - их сразу в Армию отправят....Это реалии - но мало кто это понимает(....
  • саша паламарчук
    На жаль ти погано обізнаний на рахунок тер.оборони, перші підрозділи пішли воювати в 2014 році.
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