"Слуга народа" Вениславский о введении санкций против чиновников времен Януковича: Усложнили жизнь предателям, ограничив доступ к ресурсам

Санкции против украинских чиновников времен Виктора Януковича, подозреваемых в государственной измене, могут усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде, народный депутат из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новые санкции Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, насколько сложно привлечь к ответственности за госизмену, Вениславский ответил: "При наличии состава преступления "государственная измена", при наличии лица, которое подозревается в совершении госизмены, по большому счету, сложностей с точки зрения уголовно-процессуального законодательства в привлечении к ответственности нет. Это абсолютно одинаково, как и другие преступления".

По поводу решения СНБО нардеп отметил, что речь идет о "тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага, и которых физически нет в Украине".

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"То есть речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема состоит в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, и поэтому эти дела так тянутся. А решение СНБО имеет целью как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состоянию и так далее", - пояснил Вениславский.

Напомним, 26 февраля СНБО одобрил санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, подозреваемых в государственной измене. Среди фигурантов списка - экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-командующий ВМС Украины Денис Березовский и другие.