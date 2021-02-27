Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров

С апреля текущего года в приложении "Дія" будет доступна функция оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"В апреле мы запускаем в приложении "Дія" возможность в несколько кликов оплачивать налоги для ФЛП. Это вообще иная культура. Заходишь - приложение само "понимает", сколько денег там у тебя поступило в банк для того, чтобы автоматически рассчитывать налог. Приложение автоматически все видит. Если у тебя деньги были получены не электронно, ты можешь ввести, оплатить, - карточка уже привязана, или добавить в один клик, или в Apple Pay, Google Pay оплатить. То есть в два-три клика у тебя оплачены налоги", - рассказал Федоров.

В данное время на портале государственных услуг "Дія" в списке проектов цифровой трансформации есть раздел "Цифровая трансформация администрирования налогов, сборов, платежей, единого взноса (е-налоги)".

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Сейчас там представлены 7 подпроектов, которые охватывают: введение обновленных электронных услуг кабинета налогоплательщика на базе единого государственного веб-портала административных услуг; автоматизацию функций, связанных с мониторингом результативности рассмотрения судами налоговых споров, проведением налоговых проверок, принятием, хранением и обменом информацией по стандартам CRS и CbC (международный обмен финансовой информацией) и проч.