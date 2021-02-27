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Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира по версии СNN

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Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира по версии СNN
Украинское национальное блюдо - борщ - оказалось в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом", - описывается в материале СNN.

Как отмечает издание, борщ иногда относят к российской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Кроме борща в этом списке представлены еще 19 супов из разных уголков мира, среди них испанский гаспачо, суп гамбо из Америки, хариро из Марокко и другие.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Как-то не сочетается у меня борщ и суп. Есть борщ, а есть суп. Борщ вообще отдельная категория, и он в этой категории в гордом одиночествя, на самой вершине. Как-то так.
  • Maxim Ak-Murza
    Щи находятся там, где им и положено - в помойке.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Это точно!
    Борщ не суп, а за слова "борщ это русский суп" нужно убивать за умственную неполноценность 😂
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