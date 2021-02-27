Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира по версии СNN

Украинское национальное блюдо - борщ - оказалось в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен обильной порцией сметаны, является чем угодно, но не простым свекольным супом", - описывается в материале СNN.

Как отмечает издание, борщ иногда относят к российской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Кроме борща в этом списке представлены еще 19 супов из разных уголков мира, среди них испанский гаспачо, суп гамбо из Америки, хариро из Марокко и другие.