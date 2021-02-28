Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект об ответственности за коллаборационизм, который на этой неделе зарегистрировали в Верховной Раде, подписали 37 народных депутатов. Перспектива голосования за документ пока очень отдаленная.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По ее словам, в группу, которая разрабатывала законопроект о коллаборационизме, вошли депутаты прошлого созыва, которые подавали в свое время подобный законопроект, и там были предусмотрены более суровые наказания в части лишения свободы - до 25 лет и более.

Кравчук отметила, что этот законопроект готовился вместе с общественными организациями, в том числе ветеранскими. Кроме того, есть и параллельный законопроект, который подали фракции "Европейская Солидарность" и "Голос", а также определенные наработки сделали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Я думаю, что нам однозначно нужно будет как-то объединить усилия, мы прекрасно понимаем, что это будет очень сложный законопроект. Это будет не тот законопроект, который через месяц попадет в зал. Прошлый созыв не смог его принять", - подчеркнула нардеп.

Она пояснила, что понятие "коллаборант" не будет распространяться на всех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Например, учитель физики не будет попадать под действие закона, а директора школы, который организовывает "часы политненависти" к Украине и к украинской армии, конечно, это может касаться. Но здесь я бы делала акцент не на сроках заключения, потому что это достаточно строгое наказание, и это будет определяться в суде, но очень важны изменения в Избирательный кодекс, которые не позволят людям, осужденным за коллаборационизм, принимать участие в выборах", - сказала Кравчук.

Политик отметила, что это как раз ответ на те предостережения, которые касаются невозможности попадания во власть боевиков, пропагандистов и подобных, когда будут проводиться выборы на тех территориях, которые сейчас временно оккупированы.

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"Закон не имеет обратной силы, поэтому нам придется все дела семилетней давности - об организации "референдумов" и прочие - вести по статьям "государственная измена" и "свержение конституционного строя". А вообще этот закон нужно было принимать еще тогда", - добавила Кравчук.

По ее мнению, принятие закона о коллаборационизме "не будет отдалять Украину от мира".

"От мира нас отдаляет позиция России, которая этого мира не хочет и не отпускает ни Крым, ни Донбасс. И если говорить о соответствии с международным законодательством, - то Россия не считалась с международным правом, когда аннексировала незаконно Крым, когда оккупировала Донбасс, когда ведет там седьмой год войну", - резюмировала Евгения Кравчук.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова "коллаборант" не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.

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