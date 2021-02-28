Россияне в 2014 году "работали" в Крыму под прикрытием Московского патриархата, - СМИ

В январе 2014 года Россия привезла в Крым христианские святыни "Дары волхвов", хранящиеся в Греции. Сопровождала миссию группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014-м пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.

Об этом говорится в материале проекта "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

24 января того же года "Дары волхвов" привезли в Киев. Акция была организована под патронатом Русской Православной Церкви. Оплачивал вояж "Дары волхвов" русский православный олигарх Константин Малофеев.

Руководил охраной Игорь Гиркин, полковник ГРУ, использовавший псевдоним Стрелков. Позже он заявит, что, мол, был уже в отставке и работал на Константина Малофеева. Крым в маршруте святыни вообще не значился. Но план меняется буквально за день, и в конце января "Дары волхвов" везут самолетом Малофеева в Крым.

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Летом 2014 года МВД Украины откроет на Константина Малофеева уголовное производство по подозрению в создании военизированных или вооруженных формирований.

Кроме Гиркина, организовывавшего охрану и финансирующего визит реликвии Малофеева, в составе делегации были Олег Лебедев, депутат Госдумы России, политик от "Единой России", "афганец", живший в молодости в Партените, и Дмитрий Саблин, тогда экс-депутат Госдумы России, сенатор Совета Федерации, заместитель главы российской организации "Боевое братство", позже ставший соучредителем движения "Антимайдан" в России.

Рустам Темиргалиев зимой 2014 года был вице-премьером правительства Крыма. Он рассказал потом российскому изданию "Ведомости", что в разговоре со спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым модератором был Дмитрий Саблин. Он и Константин Малофеев говорили сначала о том, что нужно поднимать флаг независимого или как минимум автономного Крыма.

Принимал "Дары волхвов" в Крыму тогдашний глава Севастопольского округа УПЦ МП Сергей Халюта. Сергей Гайдук, в марте 2014 года назначенный командующим ВМС ВС в Крыму, считает Сергея Халюту работником ФСБ. "Это подтвердилось, потому что он там собирал матрасы и размещал на территории святыни военнослужащих России. Я говорю: "Я дал команду вас на территорию воинской части не пускать. Командирам к исполнению", - рассказал Гайдук.

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Владелец этой реликвии, настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений, также был задействован в акции. Уже через 4 года, когда в Украине стартовал автокефальный процесс, представители УПЦ МП использовали авторитет Парфения для того, чтобы вбрасывать негативные дискредитирующие месседжи и нарративы по украинской автокефалии.

По словам основателя "Центра религиозной безопасности" Татьяны Деркач, российские военные действительно располагались в храмах, где хранили свое оружие. А когда происходил захват украинских военных частей, то россияне брали с собой священников, которые уговаривали военных ВСУ "не воевать против братьев".

Журналисты обратились за комментариями к УПЦ МП, в РПЦ и в Минобороны России, но ответов пока не получили.