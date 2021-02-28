В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский

Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский говорит, что поезда дальнего следования обеспечат ланч-боксами, а также добавят детское меню.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом, верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 марта внедряет обновленное расписание движения поездов, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления, восстановление определенных популярных летних поездов. Также будут определенные новинки по сокращению срока в движении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа