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В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский

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В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский
Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский говорит, что поезда дальнего следования обеспечат ланч-боксами, а также добавят детское меню.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом, верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 марта внедряет обновленное расписание движения поездов, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления, восстановление определенных популярных летних поездов. Также будут определенные новинки по сокращению срока в движении.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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