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Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС

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Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС
Минувшей ночью в реанимации умер мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, таким образом, количество жертв из-за трагедии в Черновцах увеличилось до 2 человек.

"27 февраля в 13.15 в г.Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… Вследствие данного события погибло 2 человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Осторожней с кислородом нужно. При 10 литрах в минуту которые проходят через маску из которых употребляется больным чуть более чем ничего. Остальное поступает в комнату. Гдето полкуба в час. Итого в отсутствии вентиляции (а где вы её зимой видели) сами понимаете что выходит.

    Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
  • Миша Михайлов fae8ef72
    нужно было лечь в больницу, чтобы сгореть
  • Vyacheslav Noskov
    У листопаді минулого року лежав у шпиталі з ковідом з важким перебігом хвороби. У палаті біля кожного ліжка був регульований з 0 до 15 л/хв вихід для подачі кисню у маску. Так от спочатку мені ледь вистачало об'єму 15 л/хв. Кисень напряму не поступає, а попередньо зволожується.
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