Ночью умер второй пострадавший в результате пожара в больнице в Черновцах, - ГСЧС

Минувшей ночью в реанимации умер мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, таким образом, количество жертв из-за трагедии в Черновцах увеличилось до 2 человек.

"27 февраля в 13.15 в г.Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием… Вследствие данного события погибло 2 человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

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В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

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