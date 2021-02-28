Украина может вернуть контроль над оккупированным Донбассом в ближайшие 10 лет, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш выразил уверенность в том, что Украина имеет возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.

Россия, по его мнению, нацелена на формирование замороженного конфликта. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, свое мнение Гармаш высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша задача - просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", - отметил член делегации ТКГ.

Он отметил, что замороженный конфликт невыгоден Украине.

"Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс", - подытожил член украинской делегации в ТКГ.

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