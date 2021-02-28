Байден призвал Канаду модернизировать радары в Арктике для противостояния России и Китаю, - The Wall Street Journal
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.
"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.
В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены, в основном, на Аляске и на севере Канады. Они должны были предупредить командование в случае нападения с северного направления.
"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - подчеркивает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны на работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.