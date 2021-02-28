Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2"
Об этом шла речь в интервью Ландсбергиса для "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам литовского министра, в проекте "Северный поток-2" сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе.
"Этот проект также не приносит никакой пользы единству Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.
Ландсбергис отметил, что он предлагал отложить строительство "Северного потока-2" до новых выборов в России. По его мнению, если Россия сможет провести по-настоящему демократические выборы, то пусть продолжает реализацию газопровода.
"Если в России состоятся демократические выборы, то ладно - стройте дальше. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея, потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - добавил министр.