В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений

В 2020 году следственные подразделения Национальной полиции Украины расследовали более 60 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 3 тысячи больше, чем в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Нам удалось добиться этой цели. В суд направлены материалы в 60,5 тыс. уголовных производствах по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году", - сказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Отдельно в Нацполиции обратили внимание на расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) и организациями. В прошлом году следователи расследовали почти полтысячи уголовных производств (493) о 3573 преступлениях, совершенных ОПГ. Всего в ходе проведения досудебного расследования выявлены 335 организованных групп и преступных организаций, что на 62 больше, чем в 2019 году. В суд направлены 339 обвинительных актов.

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