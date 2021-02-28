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В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

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В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"
Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявило, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.

На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.

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