Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом. ФОТОрепортаж

В Днепре в ночь на 28 февраля в кафе "Тиниця" произошла перестрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, в кафе "Тиница", которое расположено в Соборном районе Днепра на улице Высоковольтная, приблизительно 10-15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина.



Артур Рысин

Как установило следствие, возле кафе, где находился бизнесмен с супругой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G.









Позже было установлено, что стрелявшие прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota ,Lexus и др.) В городе был введен план Перехват. В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту.

При осмотре у них правоохранители обнаружили охотничьи и травматические патроны.





По данным источников, среди задержанных оказался и Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и который является сыном известного авторитета Нарика (Александра Петровского).

Местное издание Информатор также опубликовало видео инцидента.

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