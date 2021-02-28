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Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом. ФОТОрепортаж

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В Днепре в ночь на 28 февраля в кафе "Тиниця" произошла перестрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, в кафе "Тиница", которое расположено в Соборном районе Днепра на улице Высоковольтная, приблизительно 10-15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина.

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 01
Артур Рысин

Как установило следствие, возле кафе, где находился бизнесмен с супругой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G. 

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 02
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 03
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 04
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 05

Позже было установлено, что стрелявшие прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota ,Lexus и др.) В городе был введен план Перехват. В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту. 

При осмотре у них правоохранители обнаружили охотничьи и травматические патроны.

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 06
Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 07

По данным источников, среди задержанных оказался и Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и который является сыном известного авторитета Нарика (Александра Петровского).

Полиция Днепра задержала сына Нарика - Ермака, который участвовал в разборках с бизнесменом 08

Местное издание Информатор также опубликовало видео инцидента.

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Ермак? Совпадение? Не думаю.
  • Senator S 01a656ec
    Быдло Мавзолейное,и тут вам Порошенко в ротяку насрал...Бывает... Толпа молодых людей стреляла в бизнесмена и его супругу в кафе Днепра, среди задержанных - сын авторитета Нарика Ермак - Цензор.НЕТ 8297
  • Andriy Kalnyshevsky
    Судя по кубику, - там жаба повстречалась с гадюкой)
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