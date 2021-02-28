"Красная зона" на Прикарпатье: "Укрзализныця" указала ближайшие станции для выезда

С 7 марта на Прикарпатье вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров в связи с "красной зоной" карантина в регионе. В "Укрзализныце" назвали ближайшие станции, откуда с 7 марта можно будет выехать из "красной зоны".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В "Укрзализныце" отметили, что если с 7 марта приобретен билет до или из Ивано-Франковской области, то можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

В частности, предлагаются следующие поезда:

217/218 Киев-Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славско, Воловец.

45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славско, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев-Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.



Напомним, в Ивано-Франковской области в связи с "красной зоной" карантина вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. При этом до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж.

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