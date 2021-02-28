С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба

С 1 марта текущего года для граждан Украины открывается безвизовый режим поездок в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. С 1 марта стартуют 2 безвиза", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что речь идет о поездках в Гренаду и заморские территории Нидерландов (Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба).

Кроме этого, по информации Кулебы, с 1 марта Грузия отменяет ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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