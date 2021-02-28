Германия близка к началу третьей волны коронавируса, - вирусолог
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В Германии существует опасность развития третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало такой тенденции.
Об этом заявил ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который является консультантом правительства Германии по вопросам борьбы с пандемией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам вирусолога, на начало третьей волны указывают результаты моделирования ситуации в стране и развитие пандемии в других странах.
При этом эксперт не считает, что вакцинация сможет сильно помочь при нынешних темпах заболеваемости. Хотя вакцина позволит сократить показатель смертности среди самой большой группы риска - пожилых людей.
Дростен считает, что возможные ослабления нынешних ограничений можно прогнозировать не раньше второй половины лета.