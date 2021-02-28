Германия близка к началу третьей волны коронавируса, - вирусолог

В Германии существует опасность развития третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало такой тенденции.

Об этом заявил ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который является консультантом правительства Германии по вопросам борьбы с пандемией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам вирусолога, на начало третьей волны указывают результаты моделирования ситуации в стране и развитие пандемии в других странах.

При этом эксперт не считает, что вакцинация сможет сильно помочь при нынешних темпах заболеваемости. Хотя вакцина позволит сократить показатель смертности среди самой большой группы риска - пожилых людей.

Дростен считает, что возможные ослабления нынешних ограничений можно прогнозировать не раньше второй половины лета.

Читайте также: Вакцинация поможет уменьшить количество инфицированных COVID-19 на 92%, - глава BioNTech