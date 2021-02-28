Все желающие в течение года будут привиты от коронавируса, - Шмыгаль

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca/Oxford индийского производства. Первыми, согласно утвержденному плану, вакцину получили медицинские работники. Вчера начали прививать военнослужащих в Луганской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящий момент контрактами подтверждены поставки 30 млн доз вакцин в Украину. Производителей и сроки поставок премьер не уточнил. При этом он отметил, что Украина продожает вести переговоры с производителями вакцин от COVID-19.

"...мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь к возвращению к привычной жизни", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

По состоянию на сегодняшний день привит 3141 человек.

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