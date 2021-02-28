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Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные

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Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире передачи "Світське життя" с Екатериной Осадчей прокомментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он уточнил, что несмотря не внешнее сходство, в жизны они очень разные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал программы  "Світське життя".

"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.

Он также уточнил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства. 

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Топ комментарии

  • НаноБандеровец
    А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
  • Перехватчик
    Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
  • саша паламарчук
    зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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