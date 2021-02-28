Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире передачи "Світське життя" с Екатериной Осадчей прокомментировал свое внешнее сходство с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он уточнил, что несмотря не внешнее сходство, в жизны они очень разные, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал программы "Світське життя".

"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.

Он также уточнил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства.

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