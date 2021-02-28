Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". Эту же информацию со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова распространяют многие российские СМИ.
В ОНК Москвы подтвердили, что оппозиционер доставлен в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.
"По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена", - подчеркивает издание.
После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".
С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.