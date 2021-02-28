Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, - СМИ

Российского политика Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области России, где он будет отбывать срок по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". Эту же информацию со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова распространяют многие российские СМИ.

В ОНК Москвы подтвердили, что оппозиционер доставлен в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.

"По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена", - подчеркивает издание.

После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.

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