Визит Борреля в Москву был одновременно и унижением, и успехом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Визит высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Россию в начале февраля был одновременно и унижением, и успехом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил в интервью 28 февраля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



"Думаю, что это все-таки было унижение. С другой стороны, я также считаю, что этот визит был успехом. Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решения о санкциях", – сказал он.



Ландсбергис добавил, что Евросоюз не должен "быть на позициях того, кто просит о диалоге", несмотря на стремление к переговорам с Россией.



"Это не конструктивно. Очевидно, что им не нужен такой диалог. Они не хотят говорить. Есть темы, на которые [глава МИД России Сергей] Лавров любит говорить. А есть темы вроде Украины, [российского оппозиционера] Навального или [лидера белорусской оппозиции] Светланы Тихановской, о которых он не хочет говорить. В таком случае это не дискуссия. Ты просто соглашаешься прийти и послушать, что тебе скажет другая сторона. А дискуссия – это когда говорите – и вы, и другая сторона. Поэтому я бы подождал, пока Россия захочет поговорить", – подчеркнул министр.



Брюссель, по мнению министра, сделал выводы после визита Борреля в Москву.

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Боррель посещал Москву 4–6 февраля. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения Навального. Дипломат отметил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. Боррель также говорил, что "настаивал на уважении территориальной целостности" Украины.



Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала этот визит "катастрофой".



Лавров после визита Борреля заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.



