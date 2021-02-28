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Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации"

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В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального чемпионата из-за "политической ситуации в стране".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Трибуна".

Бойкот объявили фанаты футбольных клубов: "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцк" и БАТЭ (Борисов). По данным белорусской службы "Радио Свобода", к нему присоединились болельщики "Торпедо-БелАЗ" из Жодино, клубов "Минск" и "Торпедо" (Минск), "Молодечно" и ряда других команд.

Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд "до полной победы народа". "Считаем, что это будет кощунством по отношению к ребятам из нашего и других фанатских движений, репрессированных за последние полгода по притянутым за уши поводам", - написали ультрас брестского "Динамо".

 
 
 
 
 
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии

Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались еще в конце 2020 года. Среди осужденных по разным обвинениям в Беларуси есть и представители фанатского движения. Перед восстановлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.

С августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Они проходят и в воскресенье 28 февраля - как правило, в форме небольших походов или сборов в микрорайонах. Общенациональная акция протеста назначена на 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли.

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Топ комментарии

  • phantom4
    Давайте нормальную кричалку. Харьковчане попали в самую точку!
  • Ancad Zener
    Как говорили большевики: " булыжник - оружие пролетариата". Мы это знаем прекрасно, а белорусы только начинают это понимать.
  • Valery Greff
    Скорее так:

    Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 3971
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