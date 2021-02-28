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У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ

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У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ
Во всем мире более 300 миллионов людей живут с редкой болезнью. В Украине этот показатель составляет 5% населения - 4 533 человека, 80% из них - дети.

Об этом сообщил в Facebook по случаю Дня редких болезней Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего насчитывается 6000 различных редких заболеваний, 72% из них - генетические. В Украине официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.

"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки", - сообщили в ЦОЗ.

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Специалисты отмечают, что без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу.

У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ 01

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Топ комментарии

  • Gp An
    Просветите плиз когда наступил ледниковый период и украинцы вымерли? Судя по цифрам в этой статейке население Украины составляет менее 100 тыщ. душ У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3909 и 4533 тяжело больны! У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8476
  • Вася Шевченко f77d76ba
    это только те кто проходил диагностику и 7 кругов ада чтоб узнать о своем диагнозе...
  • Антип61
    Кривой Рог, около 30 с лишним лет назад:
    - Вовочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
    - А если плохо?
    - Пианино!
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