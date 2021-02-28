Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021

Первой обладательницей "Особого отличия" премии Women in Arts 2021 стала журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "ООН-женщины Украина".

В публикации уточняется, что в 2021 году к семи основным номинациям премии Women in Arts организаторы добавили "Особое отличие" (Special mention) - "награду, которая делает Премию более инклюзивной и открытой". В ней будут награждаться женщины, "которые не являются профессиональными художницами, но внесли важный вклад в украинскую культуру".

Обладательницу "Особого отличия" избирают члены Наблюдательного совета путем голосования и вне общего конкурса.

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"С началом вооруженного конфликта в Украине Валерия стала волонтеркой, а впоследствии - младшей сержанткой Вооруженных сил. После того, как в 2016 году во время выполнения боевого задания погиб жених Валерии, она сублимировала боль от потери в книге "Жизнь P.S." - своеобразном дневнике. Это фактически письма к нему с первого дня, как его не стало. В 2020 году книгу ветеранки драматизировали: премьера пьесы при ее соавторстве состоялась во Львове на сцене театра им. М. Заньковецкой", - говорится в сообщении.