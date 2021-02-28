Около 50 российских снайперов постоянно находятся на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

Об этом сообщили проекту Радіо Свобода Донбасс.Реалии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, в основном это короткий период времени, когда снайперская группа заходит с территории России на Донбасс, выполняет поставленную задачу, отрабатывает элементы для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - добавил он.

Зато боевики группировок "ДНР" и "ЛНР" на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова. По данным ГУР Минобороны, для их тренировок с 2015 года активно использовали территорию России. Снайперские группы отправляли в Ростовскую область РФ, а также в Краснодарский край, в частности на полигон "Молькино". В 2016 году подготовку снайперов осуществляют на территории оккупированного Донбасса.

"По данным военной разведки, в декабре прошлого года на территории Украины, в оккупированных районах были проведены собрания снайперских подразделений с привлечением офицеров вооруженных сил России, как инструкторы прибыли с территории Ростовской области для проведения этого собрания, проведение отдельных занятий и контроля уже результатов подготовки снайперских подразделений первого и второго армейского корпусов", - рассказал Скибицкий.

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Согласно данным, которые Донбасс.Реалии получили от Министерства обороны Украины, в прошлом году снайперы на Донбассе убили 11 украинских военных, восемь военнослужащих ранили. В январе этого года - трое погибших, один ранен. В феврале сообщалось о двух погибших от снайперского огня.