Индексация 1 марта не предусматривает повышение выплат бывшим госслужащим и получателям спецпенсий, - представитель ПФУ Бойко

В Украине на 1 марта запланирована индексация пенсий.

Замначальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко рассказала в эфире канала "Украина 24", как это происходит, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно различать бюджет Пенсионного фонда и государственный бюджет в отношении выплаты пенсий. Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, некоторые надбавки и доплаты к пенсиям, такие как, например, детям войны", - сказала она.

Бойко объяснила механизм перерасчета.

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"В отношении индексации пенсий у нас действует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", статья 42. Сама индексация проводится в соответствии с постановлениями правительства. 22 февраля было принято постановление 127, которое предусматривает дополнительную соцзащиту пенсионеров в 2021 году. Что касается госслужащих и других граждан, которые получают пенсии по специальным законам, не предусмотрена индексация пенсий в тех законах, по которым они получают пенсии. Но предусмотрено, что в случае, если у таких граждан пенсионная выплата рассчитана в соответствии с законом о государственном пенсионном страховании, то таким пенсионерам будет проведено повышение.

Также речь идет об автоматизированном перерасчете пенсий. Перерасчет пенсий по возрасту в соответствии с законом о пенсионном страховании будет осуществляться по материалам пенсионных дел. В случае, если такие граждане после назначения пенсии продолжили работать, получали зарплату, продолжали стаж, им все-таки нужно обратиться в органы Пенсионного фонда", - рассказала она.

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