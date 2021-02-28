Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что помощь подсанкционной Беларуси для Российской Федерации обходится гораздо дороже, чем финансирование наемников на востоке Украины.

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь президент России Путин, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается. К слову, Лукашенко и Путин встречались на этой неделе в Сочи. Проблема становится все больше. Одно дело для Путина - финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое - десятимиллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций, и распадающийся режим. И Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы. Он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной - думаю, это очевидно и для россиян", - сказал Ландсбергис.

Он добавил, что давление на Беларусь работает, и его надо наращивать.

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"Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах. Кто-то приютил оппозицию, которая была вынуждена уехать. В частности, это происходит в Вильнюсе. Речь также о правосудии. Офис генерального прокурора Литвы открыл дело против белорусской полиции. Мы сделали это по заявлению одного из белорусов, который должен был бежать из Беларуси после того, как сам пережил пытки со стороны белорусских силовиков. Я считаю, что другие страны должны сделать то же - предложить помощь своих систем правосудия для тех белорусов, которые вынуждены уехать. Ведь, возможно, это займет некоторое время, пока правосудие восторжествует в самой Беларуси. Если они смогут это сделать в Европе, то сейчас почувствуют справедливость хотя бы на этом уровне", - отметил министр иностранных дел Литвы.