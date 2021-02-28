Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская
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Усиливающееся давление санкций ЕС и США заставят Александра Лукашенко уйти.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном 28 февраля.
"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская. "Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила политик.