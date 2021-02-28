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Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская

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Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская
Усиливающееся давление санкций ЕС и США заставят Александра Лукашенко уйти.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном 28 февраля.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская. "Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила политик.

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Топ комментарии

  • Дилетант Дилетантов
    Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3717

    и чего только не придумают, чтобы самим революцию не делать...
  • Maxim Ak-Murza
    Сначала закончит интеграцию со страной-помойкой, а уж потом уйдет. И владеть тобой будет какой-нибудь кадыровец.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    конкурс "рассмеши ябатьку" первый приз-света .
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