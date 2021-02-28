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Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - посол Эстонии Кууск

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Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - посол Эстонии Кууск
На вступление в Европейский союз Украине понадобится еще лет десять. Их нужно потратить на проведение реформ.

Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в интервью "Рубрика", передает Цензор.НЕТ.

"Ну, думаю, когда-то Украина станет членом ЕС. Этот процесс займет время. У нас это также заняло время. С того момента, когда мы действительно осознали, что хотим быть в ЕС, мы начали реформироваться. Когда мы поняли, что вводим эти реформы для себя, а не для Брюсселя или Вашингтона, они начали действовать. Итак, это как в школе, если кто-то тебе говорит: "Эй, выучи математику, потому что ты должен", ты не слишком рвешься учиться. Но если ты действительно понимаешь, что тебе нужна математика, тебе нужно учиться, а не только списывать… Ну, возможно, немного можно и списать… (смеется), тогда смысл в этом будет, и все сработает", - сказал он.

Посол отметил, сколько времени на это понадобится.

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"Я могу работать в должности посла Эстонии максимум 4 года, поэтому я могу с легкостью вам сказать 5 лет, а затем вернуться в Эстонию, где вы не сможете потом мне предъявить претензии (смеется). Да… Но я на самом деле скажу десять лет. Время летит. Я хочу сказать украинцам: используйте это время. Реформируйтесь, готовьтесь, и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууск.

Топ комментарии

  • Ринат Амедов
    С такой коррупцией как у нас за ЕС можно забыть.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава--"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
  • Nataliia Radchenko
    Чудова була бесіда, ловолі оптимістична, з чудивими аналогіями від Портнікова з Березвоцем на Прямому сьогодні ввечері. Кучму давили спочастку Тузлою, коли сказав що Україна не Росія, потім знищували справою Гонгадзе, Кольчугами, а контролювали "рятувальним кругом" від Медведчука. З Вовкою вийшло трохи навпаки - З Медведчука почали як партнера для Буратіно з Кремлем, а коли Вовка вирішив, що йому прокремлівського рейтингу не вистачить на фоні Мертвечука , а уХйло його майже Порохом вважає, ... він за рятівним кругом повертається до США а Медведчука знищує...Та от тільки еконіміку рятувати з реформами доведеться з тими , кого йому Байден присовітує - Яценюк, Рябошапка, Порошенко...Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 2757)
    Маркарова доречі теж згодиться...
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