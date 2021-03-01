ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Уже больше года Высший совет правосудия откровенно тянет с рассмотрением жалобы "Автомайдана" на известного судью Константина Бабенко, которого в декабре 2019 года поймали пьяным за рулем.

Об этом пишет в Facebook адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, у ВСП есть "бесспорные доказательства, что Бабенко управлял авто, откровенно врет и прикрывался своим статусом", но там решили допросить всех полицейских.

"Когда полицейские подтвердили все зафиксированное на видео, то и этого оказалось мало. Там захотели услышать еще самого Бабенко, который ни разу не пришел на заседание. Вместо него ходит его адвокат Ростислав Кравец - тот самый, который засветился на "пленках Вовка". А в состав дисциплинарной палаты входит 3 членов ВСП, которые тоже упоминаются на этих пленках (Прудивус, Худик и Грищук). За такое поведение Бабенко уже давно должны были уволить. Но благодаря откровенному затягиванию Бабенко продолжает "вершить правосудие" и получать неплохую зарплату. За это время он заработал более 1,8 млн грн бюджетных, то есть наших средств. Вероятно, что часть из них ушла в ВСП", - указывает Маселко.

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По его словам, 1 марта пройдет очередное заседание по этому делу.

Адвокат напомнил, что судья Печерского суда Смык, когда рассматривала админпротокол на Бабенко, посмотрела видео с места происшествия и не нашла доказательств, что за рулем был Бабенко. "Поэтому дело закрыто и Бабенко даже штраф не заплатил. Когда я подал жалобу на судью Смык, то в ВСП не нашли в ее действиях нарушений. Комментарии излишни. Классический пример круговой поруки", - констатирует Маселко.

Напомним, пьяным за рулем судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко поймали 7 декабря 2019 года. Патрульные начали преследовать Mercedes, который не остановился по требованию полицейских. Убегая, автомобиль едва не "подрезал" машину правоохранителей. Остановить беглеца удалось только вблизи его элитного жилья в центре Киева.

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Печерский райсуд закрыл дело 16 января 2020 года. Судья Светлана Смик не сочла достаточными доказательства того, что за рулем был именно ее коллега Бабенко.

В феврале 2021 года журналисты обнародовали новые видео, которые подтверждают - за рулем автомобиля, который останавливали патрульные в декабре 2019-го, был именно Константин Бабенко. На полученных записях четко видно, что из машины на подземном паркинге выходил судья.