Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ

Госпогранслужба задержала в "Борисполе" четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера ночью во время оформления рейса "Киев - Ла Романа" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили 4 поддельных документа. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые имели целью попасть в Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении.

С целью установления лиц и выяснения всех обстоятельств правонарушения путешественников задержали.

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Пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а также сообщили Нацполиции о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".