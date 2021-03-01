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Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ

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Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ
Госпогранслужба задержала в "Борисполе" четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера ночью во время оформления рейса "Киев - Ла Романа" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили 4 поддельных документа. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, которые имели целью попасть в Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении.

С целью установления лиц и выяснения всех обстоятельств правонарушения путешественников задержали.

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Пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а также сообщили Нацполиции о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Узбеки, с кацапскими паспортами в Доминикану?
    Ну нихрена себе...
    Шо оно им дает?
  • Алексей Достоевский
    У меня мозг отказівается єто понять Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7781
  • Airair Airair
    А шо, они бывают не поддельные ?
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