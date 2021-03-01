Полиция расследует стрельбу возле кафе в Днепре как хулиганство

По факту стрельбы в кафе полиция Днепра открыла уголовное производство. Для выяснения обстоятельств происшествия в отделение доставлено 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"28 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе в кафе по ул. Высоковольтная. По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения. Во время стрельбы никто не пострадал. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Цензор.НЕТ, в Днепре в ночь на 28 февраля в кафе "Тиниця" по цл. Высоковольтной произошла перестрелка. По имеющейся информации, до 15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина. После нападавшие скрылись с места, но были задержаны. Среди задержанных оказался Ермак Петровский - сын известного авторитета Нарика (Александра Петровского).

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