Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для введения санкций ЕС против конкретных лиц, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова помочь Киеву в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к Украине с целью внесения их в санкционный список ЕС.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, еще все впереди. Мы обсуждали это с министром (Дмитрием Кулебой. - Ред.). Я рассказал, что в Литве мы сейчас часто имеем дело с санкциями - в частности, сейчас мы работаем над новым пакетом по Беларуси. Поэтому мы можем предоставить какую-то помощь - например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы дальше передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что "первое, на что мы смотрим, - это пакеты доказательств".

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"Европа должна быть готова защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", - добавил литовский министр.